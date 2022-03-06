Молодые исполнители из Тверской области стали лауреатами Национальной премии детского патриотического творчества

В Москве состоялась юбилейная церемония награждения лауреатов и дипломантов V Национальной премии детского патриотического творчества-2022. В ней приняли участие более 15 тысяч номинантов из всех субъектов России. Экспертный совет вручил призы в 13 номинациях, в том числе победителям из Тверской области.

«Мы видим, что сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Лауреатами от Верхневолжья стали ансамбль «Мьюзик-парад» Детской школы искусств им. В.В. Андреева и участница вокально-эстрадной студии «Затверечье» Юлия Миняева из ДК «Затверечье».

Тверские таланты и ранее удостаивались наград Премии. Так, ансамбль «Мьюзик-парад» уже в четвертый раз стал победителем премии. В 2019 и 2020 году коллектив становился дипломантом, и уже два года подряд берет высшую награду – титул лауреата. В 2019 году звание было присвоено Дмитрию Шестакову, а в 2020 году – сводному городскому юнармейскому отряду «Сириус» им. А.П. Маресьева, воспитанники которого являются одновременно и участниками ансамбля «Мьюзик-парад».

V Национальная премия детского патриотического творчества проходит при поддержке клуба «Российский парламентарий» при Государственной Думе РФ, Юнармии, ряда патриотических, общественных и ветеранских организаций России.

Пресс-служба Правительства Тверской области