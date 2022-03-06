Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 июня 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 238 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 019 154, в том числе за последние сутки их проведено 1925.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 705 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 931
Конаковский район 12 283
Ржев 8702
Калининский район 6848
Вышневолоцкий городской округ 6472
Торжок 5455
Кимры 49145
Бежецкий район 4213
Бологовский район 3849
Кашинский городской округ 3667
Осташковский городской округ 3583
Старицкий район 3207
Калязинский район 3171
Нелидовский городской округ 3115
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2455
Западнодвинский муниципальный округ 2344
Торопецкий район 2175
Торжокский район 1926
Весьегонский муниципальный округ 1914
Оленинский муниципальный округ 1845
Зубцовский район 1823
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1760
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1334
Ржевский район 1268
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1089
Кимрский район 1036
Фировский район 1016
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 818
Сандовский муниципальный округ 804
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 568
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области