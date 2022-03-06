Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 июня 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 238 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 019 154, в том числе за последние сутки их проведено 1925.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 705 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 931

Конаковский район 12 283

Ржев 8702

Калининский район 6848

Вышневолоцкий городской округ 6472

Торжок 5455

Кимры 49145

Бежецкий район 4213

Бологовский район 3849

Кашинский городской округ 3667

Осташковский городской округ 3583

Старицкий район 3207

Калязинский район 3171

Нелидовский городской округ 3115

Лихославльский район 2968

Максатихинский район 2455

Западнодвинский муниципальный округ 2344

Торопецкий район 2175

Торжокский район 1926

Весьегонский муниципальный округ 1914

Оленинский муниципальный округ 1845

Зубцовский район 1823

Рамешковский район 1818

Кувшиновский район 1760

Селижаровский муниципальный округ 1500

Андреапольский муниципальный округ 1343

Спировский район 1334

Ржевский район 1268

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1124

Сонковский район 1089

Кимрский район 1036

Фировский район 1016

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 818

Сандовский муниципальный округ 804

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 568

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области