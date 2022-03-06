Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Елену Васильевну Дмитриеву

3 июня исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Елене Васильевне Дмитриевой. С юбилейной датой жительницу города Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На своем веку Вы испытали тяготы военного времени, сражались с врагом, удостоившись государственных наград. Ваш пример мужества, любви к нашему Отечеству служит безошибочным ориентиром для новых поколений, вдохновляет трудиться на благо нашей любимой Родины», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Елена Васильевна родилась в деревне Новая Старицкого района.

В годы Великой Отечественной войны была ефрейтором на передовой. После войны работала мастером на угольном складе при железной дороге.

Елена Васильевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Пресс-служба Правительства Тверской области