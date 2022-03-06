Выходные в Тверской области: Волжский Крестный ход, Пушкинский праздник поэзии, гастрономический фестиваль

Одним из главных событий приближающихся выходных дней в Тверской области станет начало XXIII Волжского Крестного хода. 4 июня он стартует в деревне Волговерховье Осташковского городского округа – от Истока Волги.

В этот день там пройдёт божественная литургия, чин малого водоосвящения, концертная программа. XXIII Волжский Крестный ход пройдёт по территории 16 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. Завершится 23 июня в Калязине.

Торжок 4 июня будет встречать гостей на гастрономический праздник.

В программе мероприятия - кулинарные мастер-классы, экскурсии, выступления творческих коллективов, ярмарочная торговля и многое другое. Начало праздника «У Пожарского в Торжке...» в 12.00.

5 июня в Старицком районе ждут почитателей русской поэзии на праздник, приуроченный ко Дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкинский праздник поэзии «Себя как в зеркале я вижу…» начнётся в 11.30.

Впервые на главной сцене гостям поэтического праздника будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной поэмы А.С. Пушкина в исполнении артистов Московского театра русского классического балета.

Будет работать сразу несколько тематических площадок, запланированы экскурсии, литературно-музыкальные встречи, творческие конкурсы, пленэр, детские интерактивные программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области