1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с добрым и трогательным праздником – Международным днем защиты детей!

Во все времена рождение и воспитание детей являлось залогом уверенного будущего каждой семьи и всей страны. С юным поколением мы связываем самые светлые надежды. Верим, что наши потомки сохранят и преумножат традиции служения Отечеству, воплотят в жизнь смелые мечты. Наш общий долг – обеспечить каждому ребенку России счастливое детство, создать все условия для развития и реализации талантов и способностей юного поколения. В нашей стране постоянно расширяются меры поддержки семей с детьми, неуклонно растет число многодетных семей. Истинный патриотизм вырастает из уважения к исконным семейным ценностям, уважения к старшим и заботы о младших. Крепкие и дружные семьи всегда были и будут надежной опорой нашего государства, основой процветания России. Благодарю всех, кто воспитывает родных и приемных детей, щедро дарит им свои любовь, делится знаниями и передает духовно-нравственные традиции нашего народа.

Желаю всем взрослым и детям крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастливых событий!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые жители района, дорогие дети!

Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким летним праздником - Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад. Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

СТАРТОВАЛО ЛЕТО!

В среду начались летние каникулы у школьников. И в Международный день защиты детей в Конаковском районе начали работу первые смены лагерей, открытых при средних школах района, а также при учреждениях дополнительного образования.

Во всех лагерях с дневным пребыванием детей, чья деятельность координируется управлением образования администрации Конаковского района, отдохнут 2731 человек. При этом, в первую смену уже начали свой отдых 1900 школьников в лагерях оздоровительной направленности и 580 школьников – в трудовых объединениях. Во вторую смену планируется отдых 116 детей в оздоровительных лагерях и 135 человек - в трудовых объединениях. Как и прежде, финансирование пришкольных лагерей осуществляется из районного бюджета.

В праздничный день 1 июня в районном Дворце культуры «Современник» прошло ставшее уже традиционным интерактивное представление «НеСкучные каникулы!», посвященное Международному дню защиты детей и открытию лагерей с дневным пребыванием детей.

На праздник пришли практически все школьники города Конаково, которые решили отдохнуть в первую смену. А это 945 человек из 14 лагерей! Поэтому творческие работники «Современника» показали свое представление дважды. На одном из них и побывал наш корреспондент.

Зал был полон. Каждому на входе давали воздушный шарик. Участниками программы стали детские группы лучших танцевальных коллективов города - «Наш Стиль», «D.I.V.», студия брейк-данса, «Дебют» и «Мэри Дэнс». Ведущие праздника Света и Оля зажгли с первых аккордов. Вместе с почти полутысячным зрительным залом они отправились на поиски трех разноцветных волшебных камней. В процессе этого увлекательного волшебного путешествия творческие коллективы показывали свои номера. Но концерт был бы просто концертом, а не настоящим праздником, если бы не было поздравлений от гостей.

На сцену вышел глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он поздравил школьников с наступившим летом и каникулами. Директор ДК «Современник» Наталья СЕРГЕЕВА также вышла на сцену и наградила самую активную школу за участие ее учеников в жизни ДК. Она вручила подарки и письменную благодарность представителю средней школы № 3 г. Конаково педагогу Ольге ПАНОВОЙ. И концерт продолжился!

Остается добавить, что на втором интерактивном представлении с наступившими каникулами детей поздравил начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил КОЖЕХОВ.

Наши дети начали свой летний отдых с прекрасной ноты. Интерактивное представление, да еще и показанное дважды практически в режиме «нон-стоп» как бы задало темп всем трехмесячным каникулам.

Желаем нашим школьникам провести их как можно продуктивнее! А педагогам и родителям – хоть немного отдохнуть. Время пролетит быстро, и тогда снова - вперед, за знаниями!

- Лето - самое долгожданное время года для детей. Им хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде и заняться другими увлекательными делами.

Чтобы летний отдых не был омрачён травмами и другими неприятностями, нужно помнить, что улица, проезжая часть, железная дорога, водоёмы – это зоны повышенной опасности, и важно научить детей разумной осторожности.

Дети нуждаются в организации безопасного отдыха, а безопасность детей зависит от родителей, от надлежащего контроля за детьми и личного примера!



Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.