МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В ПАМЯТЬ О ПИСАТЕЛЕ

В Карачарове 29 мая состоялись литературные чтения, посвященные 130-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975 гг.), известного русского писателя-путешественника, почти четверть века прожившего здесь.

На этом мероприятии присутствовали исполняющий обязанности министра культуры правительства Тверской области Д.А.Ефремов, глава Конаковского района О.В.Лобановский, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Д.Н.Колупанский, другие официальные лица области и района. Ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.С.Соколов в своем выступлении отметил, что в детские годы подолгу жил здесь у своего деда И.С.Соколова-Микитова, а во взрослой жизни часто приезжал отдыхать в наследственный дом. Этот дом был построен на земельном участке в ста метрах от реки Волги по разрешению Калининского облисполкома. Сюда к нему часто приезжали известные писатели К.А.Федин, А.Т.Твардовский, В.А.Солоухин и многие другие.

У домика в Карачарово, где жил и работал Иван Сергеевич, собралось немало почитателей его творчества и таланта. Большим подарком для всех гостей этого мероприятия стала удивительная классическая музыка в исполнении музыкантов Тверской филармонии и выступления детей театра «Теремок» ДК «Современник» (руководитель театра О.А.Бардакова).

Михаил Семенов, краевед:

- Сегодня в целях сохранения культурного наследия России создаются многие памятники и музеи, печатаются книги и альманахи и т.д. Но одним из методов приобщения граждан и подрастающего поколения к культуре и искусству являются памятные литературные чтения и встречи. Вся наша русская литература и читательская культура учат быть человеком. Человеком-личностью! Это бесценное наше достояние, это учебник жизни, по которому учились наши родители, учимся и мы. Не секрет, что сегодня в России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения. В результате огромного количества перемен в жизни общества за последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется. Компьютер и телевизор отняли у детей и взрослых время и желание обращаться к книге. Но, тем не менее, очень важно любить книгу как главный источник жизни и развития человека. А еще очень важно, чтобы люди не забывали свои родимые корни, помнили предков, чтили их память.

Проведение такого мероприятия - это не только дань уважения памяти о писателе и его вкладе в русскую литературу, но и культурное событие, на котором можно узнать что-то новое о жизни и творчестве этого значимого для нас человека. Когда мы слышим имя Ивана Сергеевича, то в первую очередь ассоциируем его с нашей природой. И, конечно, мы в этом правы. Прекрасные места в Карачарове, великая русская река Волга – все это давало писателю возможность наблюдать, любоваться природой и создавать замечательные произведения. Из 60 своих книг 26 работ написаны именно в Карачарове. В книге “У святых источников” (1969 г.) он пишет: «С охотничьим ружьем за плечами я обошел ближние лесные угодья, путешествовал в лодке по Волге. Мне удалось побывать в глухих местах Оршанского леса, на Петровских озерах, куда не всякий год может проникнуть неопытный человек. Я знакомился с молодыми и старыми людьми, слушал их рассказы, любовался природой. Живя в Карачарове, написал несколько небольших рассказов, в которых изображена близкая моему сердцу родная природа».

А сегодня у домика в Карачарове, где жил и работал Иван Сергеевич, собралось немало почитателей его творчества и таланта. Русскому писателю И.С.Соколову-Микитову исполнилось 130 лет, память о нем жива и будет жить, пока она бережно передается из поколения в поколение.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА

В Конаковском местном отделении партии «Единая Россия» состоялось очередное заседание политического совета. Основным вопросом повестки заседания стала подготовка к проведению выборов в местные Советы депутатов и проведение праймериз.

В этом году 11 сентября в Конаковском районе пройдут выборы депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения пятого созыва и выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово» третьего созыва. Уже сейчас ведется активная подготовка к избирательному процессу. Закончились выдвижение и регистрация кандидатов от «Единой России», далее пройдет предварительное голосование, в ходе которого выберут кандидатов для выдвижения от партии. Стоит отметить, что в этом году праймериз будут проведены в режиме электронного голосования.

Также на заседании рассмотрели ряд других вопросов - участие членов Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню России, обсуждение работы общественной приемной. Члены политического совета рассмотрели обращение жителей Вахонинского сельского поселения о проведении субботника по уборке территории лесного массива от несанкционированных свалок вблизи СНТ «Поселье» и вывоза собранного мусора с привлечением ООО «ТСАХ». Было отмечено, что в ходе совместного заседания с руководством регионального оператора данное обращение было перенаправлено руководству регионального оператора и решено положительно. Еще одно обращение поступило от директора Конаковской средней школы № 1 имени Дениса Стребина. Директор школы Олеся Паутова обратилась с просьбой привести в порядок парковку для автомобилей, которая расположена рядом со школой. Член политического совета, и.о. главы города Конаково Дмитрий Колупанский взял решение данного вопроса под свой контроль.

На территории Конаковского района продолжится работа по реализации партийных проектов, также члены политического совета примут активное участие в мероприятиях, запланированных в июне.

В ходе заседания секретарю Конаковского местного отделения Александру Слепышеву вручен золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Конаковские единороссы вручили благодарственное письмо и подарок стороннику партии Розе Тяпухиной за организацию и проведение экологического месячника на территории Городенского сельского поселения.

Стоит отметить, что члены Конаковского местного политического совета принимают личное участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса, проведении экологических субботников, работе волонтерских бригад.

НАГРАДЫ ЗА ИСКУССТВО

С фестиваля «Мы равные – мы, как все!» конаковцы вернулись с наградами.

26 мая в городе Ржеве прошел гала-концерт XI открытого фестиваля творчества инвалидов «Мы равные – мы, как все!» под общей темой «Наш дом – Россия!». Организаторы фестиваля ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района, МУК «Городской Дом культуры» города Ржева.

Фестиваль проводился в два этапа. На первом жюри оценивало видеозаписи с творческими номерами и отбирало лучшие из них в праздничный концерт. Также жюри оценивало работы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, искусству фотографии с последующей экспозицией лучших образцов. В этом году в фестивале приняли участие 11 муниципальных округов Тверской области в девяти номинациях. От Конаковского района участниками стали 13 взрослых и двое детей. Специалисты «Комплексного центра социального обслуживания» Конаковского района поддерживали участников на каждом этапе: отбирали заявки, проводили видеосъемки номеров, сопровождали на гала-концерт.

Яркие выступления талантливых исполнителей с безграничными возможностями стали венцом фестиваля. Поздравляем победителей и участников в различных номинациях от Конаковского района!

Ренчинов Александр Васильевич – участник образцового детского театра «Теремок» МБУ РМЦ «Современник», диплом первой степени в номинации «Театральное искусство».

Макеева Галина Вячеславовна – диплом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; в номинации «Изобразительное искусство» диплом за участие в фестивале.

Жулинский Иван (дети-инвалиды) - член Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых, диплом второй степени в номинации «Инструментальный жанр».

Корнилова Галина Георгиевна – председатель КРО ВОИ, диплом второй степени в номинации «Изобразительное искусство».

Крылов Олег Александрович - член Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых, диплом третьей степени в номинации «Вокальное искусство».

Трифонова Екатерина Алексеевна – член КРО ВОИ, диплом третьей степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Королева Светлана (дети-инвалиды) – ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», диплом второй степени в номинации «Изобразительное искусство», в номинации «Художественное слово» диплом второй степени.

Антонюк Валентина Ивановна – член Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых, диплом за участие в фестивале в номинации «Вокальное искусство».

Шимина Ирина Геннадьевна - член Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых, диплом за участие в фестивале в номинации «Вокальное искусство».

Кузина Светлана Тимофеевна – председатель районного клуба ветеранов «Ветеран – Россияночка» ДК «Современник», диплом за участие в фестивале в номинации «Вокальное искусство».

Самохвалова Елена Ивановна - член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов, диплом за участие в фестивале в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Исаева Людмила Захаровна, диплом за участие в фестивале в номинации «Художественное слово».

Гаев Валерий Иванович - член Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых, диплом за участие в фестивале в номинации «Художественное слово».

Шибалова Елена Николаевна – участник студии ЗОЖ «Обаяние», диплом за участие в фестивале в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Фестиваль в очередной раз доказал, что инвалиды - люди с активной жизненной позицией, огромным творческим потенциалом и неиссякаемым зарядом оптимизма. По мнению председателя КРО ВОИ Конаковского района Галины Корниловой, такие мероприятия помогают не только раскрыть свой талант, но и укрепить веру в себя. Дарят уверенность и счастье общения, радость познания и признания зрителей. Это праздник добра и хорошего настроения!

Подготовлено пресс-службой администрации

Конаковского района