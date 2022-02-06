ФК «Волга» проведёт заключительный домашний матч





В субботу, 4 июня, в столице Верхневолжья на стадионе «Юность» состоится футбольный матч между тверской «Волгой» и красноярским «Енисеем-2». В случае победы тверская команда досрочно займёт второе место в Футбольной национальной лиге 2. Начало матча в 15:00.

Ничья или победа красноярских гостей отложат вопрос об итоговом распределении медалей на следующий тур, который станет последним в сезоне-2021/2022.

Субботняя игра станет заключительной домашней в этом сезоне. Футбольный клуб «Волга» подготовил для болельщиков сюрприз. В перерыве матча среди зрителей будут разыграны две игровые футболки (синяя и белая), а также профессиональный мяч с автографами футболистов и тренеров.

В прошлом году восстановленный профессиональный клуб из Твери финишировал с бронзовыми медалями и был назван специалистами одним из открытий года.





Пресс-служба Правительства Тверской области