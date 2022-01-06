В Твери откроется выставка с уникальными экспонатами: автографами Наполеона, Александра I и другими раритетами

В Тверском краеведческом музее 6 июня состоится открытие выставки «1812. Сила народная», посвященной 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Это совместный масштабный проект Тверского государственного объединенного музея и Фонда гуманитарных инициатив «Для мира и добра». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основная идея выставки – показать народное единство перед лицом врага. В самом начале Отечественной войны именно из Твери прозвучали первые призывы к всеобщему объединению, именно здесь были сделаны решительные шаги по созданию народного ополчения. Эти патриотические инициативы связаны с именем великой княгини Екатерины Павловны – сестры императора Александра I.

Эти и другие события будут отражены в экспозиции. На выставке представят более 250 экспонатов. Большая часть раритетов будет демонстрироваться широкой аудитории впервые.

Это предметы из частного собрания коллекционера Александра Вихрова – российского финансиста, журналиста и политолога, профессора Финансового университета при Правительстве России, члена Совета директоров Императорского фарфорового завода, президента Фонда гуманитарных инициатив «Для мира и блага».

Также в экспозицию войдут предметы из фондов Тверского государственного объединенного музея и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, относящиеся к первой половины XIX столетия и характеризующие российско-французские отношения той поры. Это гравюры, образцы вооружения и обмундирования, портреты героев Отечественной войны, медали и ордена, автографы Наполеона и Александра I.

Выставка продлится до 8 октября 2022 года. Ее открытие приурочено к началу туристического сезона, благодаря чему уникальную экспозицию смогут увидеть не только жители города Твери и области, но и гости Верхневолжья из разных регионов России.

Экспозиция будет работать по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 5.

Телефон для справок: +7 (4822) 32-10-42.

Пресс-служба Правительства Тверской области