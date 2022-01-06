В Международный день защиты детей Игорь Руденя и Владимир Васильев поздравили с праздником и началом первой смены воспитанников детского загородного лагеря «Спутник»

1 июня, в Международный день защиты детей, Губернатор Игорь Руденя и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Владимир Васильев посетили детский оздоровительно-образовательный лагерь «Спутник», где приняли участие в линейке, посвященной празднику, а также началу первой смены.

«В Тверской области сегодня открылась самая массовая смена в детских лагерях. Мы видим связь поколений, потому что здесь присутствуют ребята, разница в возрасте которых порядка 10 лет, но они вместе строят планы на лето. Для нас важно, что лагеря воспитывают наших детей, делают дружнее, сильнее. Учат любить свое Отечество, уважать друг друга, старших», – отметил глава региона.

Церемония началась с торжественного поднятия флага, в которой приняла участие Валентина Ивановна Бутакова – самый опытный сотрудник лагеря. Она работает в «Спутнике» порядка 20 лет и в каждую смену проводит патриотические встречи с ребятами, где рассказывает о Великой Отечественной войне, которую пережила еще ребенком.

«Подобные встречи, которые проводятся в «Спутнике», очень нужны. Это важная задача – в каждом лагере создать достойные условия для воспитания наших детей, на которых мы возлагаем надежды», – сказал Владимир Васильев.

Вместе с Валентиной Ивановной Игорь Руденя, Владимир Васильев и воспитанники «Спутника» почтили память погибших защитников Родины и возложили цветы к воинскому захоронению времен Великой Отечественной войны, которое расположено на территории лагеря.

Игорь Руденя и Владимир Васильев пообщались с персоналом лагеря и детьми, а затем посетили детский клуб, столовую, игровую и спортивную площадки. Гости также осмотрели музей, где рассказана история работы лагеря, представлены архивные фотографии и документы.

Лагерь «Спутник» является одной из первых летних баз отдыха для детей, созданных в Тверской области: первые воспитанники появились здесь в 1919 году после того, как меценат Илья Смирнов передал свое поместье в дар летнему оздоровительному саду.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался реабилитационный госпиталь, где раненные солдаты и офицеры восстанавливались перед отправкой на фронт. В послевоенные годы лагерь был возрожден, он назывался «Полиграфист», а затем был переименован в «Спутник». В 2022 году здесь отдыхает уже шестое поколение детей из Верхневолжья.

Планируется, что в этом году в течение летнего периода «Спутник» примет около 640 детей от 6 до 17 лет из Тверской области и из Донецкой и Луганской народных республик. Для них уже подготовили большую образовательно-развлекательную программу, творческие мероприятия, а также ряд спортивных событий. На протяжении всех летних каникул заниматься с ребятами будут представители сводного педагогического отряда, который объединяет студентов тверских вузов и колледжей, прошедших обучение в школе вожатых.

Сегодня в Тверской области первая смена открылась в 22 загородных лагерях, 500 лагерях с дневным пребыванием, более 70 лагерях труда и отдыха, а также в 4 палаточных лагерях. Всего в первую смену в Верхневолжье смогут отдохнуть около 35,5 тысяч детей, а за весь период летних каникул организованным отдыхом будет охвачено свыше 65 тысяч ребят из Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области