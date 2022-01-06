Хозяйства Верхневолжья наращивают темпы сезонных полевых работ

Хозяйства Тверской области наращивают темпы сезонных полевых работ. Сейчас проводится культивация зяби, весновспашка, подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав, сев яровых культур. В числе лидеров по объемам сева яровых – аграрии Бежецкого, Зубцовского, Калининского, Конаковский, Ржевского, Старицкого районов, Кашинского городского округа.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области аграриям оказывается господдержка в проведении посевной кампании.

В 2022 году объемы бюджетных средств на проведение весенних полевых работ равны 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

По актуальным данным, весновспашка проведена на площади 68,9 тыс. га – на 4,1 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно прогнозам Минсельхоза региона, яровой сев в 2022 году в Тверской области составит 122,7 тыс. га. Всего планируется посеять: яровых зерновых и зернобобовых культур – на 51,7 тыс. га, технических культур – на 7,5 тыс. га, картофеля – на 13,8 тыс. га; овощей – на 2,6 тыс. га, кормовых культур – на 47,1 тыс. га.

Яровой сев уже проведен на площади 93,3 тыс. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 42,2 тыс. га, однолетние травы – на 17,4 тыс. га. Произведена посадка картофеля на площади 12,6 тыс. га, овощей – на 2 тыс. га. Подкормка озимых культур проведена на 15,2 тыс. га.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах области озимые зерновые культуры на зерно под урожай 2022 года посеяны на 19,9 тыс. га, зябь вспахана на площади 33,9 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области