Месячник антинаркотической направленности в Тверской области включает спортивные и другие мероприятия для детей и педагогов

В июне в Тверской области в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности проходит ряд мероприятий на базе спортивных школ региона, лагерей дневного пребывания и других учреждений. Их участниками являются дети, подростки и педагоги.

Губернатор Игорь Руденя на заседании областной Антинаркотической комиссии в марте 2022 года в числе ключевых направлений назвал продвижение ценностей здорового жизни в молодежной среде, информирование и профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сегодня, в Международный день защиты детей, организован вебинар для педагогов вузов и колледжей, посвященный профилактической работе среди молодежи.

До 26 июня в регионе запланировано проведение тематических мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков негативного отношения к курению, наркомании и алкоголизму, приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни.

2 июня в областной библиотеке им. Горького пройдет профилактический тренинг для школьников. В течение июня организованы тематические беседы, игры, конкурсы рисунков и викторины с воспитанниками семейных центров, юными спортсменами и школьниками.

Тренд на здоровый образ жизни подтвердят спортивными событиями. В рамках месячника СШОР по футболу проведет фестиваль «За здоровый образ жизни». Спортшкола олимпийского резерва №1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова запланировала соревнования по плаванию, КСШОР №2 – первенство области по спортивному ориентированию и эстафету, СШОР по ледовым видам спорта – спортивно-профилактические мероприятия с привлечением участников тренировочного сбора в летнем лагере.

В Верхневолжье реализуется комплекс мероприятий по профилактике употребления наркотических средств среди юного поколения. Помимо антинаркотического месячника в 2022 году запланированы различные акции, информационные уроки, экскурсии, лекции, участниками которых станут свыше 120 тысяч человек.

Профилактическая работа на постоянной основе ведется в семейных центрах. Специалисты информируют родителей и детей о негативных последствиях потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте.

Родителей Верхневолжья в период летних каникул призывают быть внимательными, ведь летом у школьников появляется много свободного времени. И в этот период особенно важно организовать для них интересный досуг, максимально оградить от негативного влияния.

Следует внимательно следить за детьми. Среди признаков употребления наркотических веществ – раздражительность, замедленная речь и плохая координация движений либо наоборот – повышенная активность. Родителей должны насторожить частая и резкая смена настроения у ребенка, внезапное появление у него большого количества денег, покупка дорогих вещей.

Специалисты рекомендуют в таких случаях доверительно поговорить с ребенком, рассказать о своих опасениях и предложить помощь. А также объяснить последствия приема наркотических веществ, включая административную и уголовную ответственность.

Если возникли подозрения, что ребенок употребляет наркотики, нужно обратиться за помощью к специалистам Центра медико-психологической помощи детям и подросткам по телефонам: 8 (4822) 555-195, 559-590.

Пресс-служба Правительства Тверской области