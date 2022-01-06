Тверская область – в числе лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства

Тверская область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности ведения лесного хозяйства. Итоги работы по данному направлению за 2021 год представило Федеральное агентство лесного хозяйства.

Работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включая показатели по обеспечению охраны лесов от пожаров, организации и обеспечению воспроизводства лесов, объему заготовленной древесины арендаторами и другие.

«Продуктивные практики работы будут собраны и предложены для внедрения менее успешным коллегам», - подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.

В Тверской области активная работа в сфере лесного хозяйства ведётся по нескольким направлениям. Одно из них – увеличение площади лесного фонда за счёт перевода неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных участков.

«Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда – это одно из важнейших условий выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки», – неоднократно подчёркивал Губернатор Игорь Руденя.

В 2018-2022 годах лесной фонд Тверской области увеличился на 54,1 тыс. га. Комплекс мер по расширению лесного фонда позволяет повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

Тверская область на протяжении последних нескольких лет является лидером ЦФО по объёмам лесовосстановления, в том числе благодаря реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Задача в рамках национального проекта – обеспечение 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

За пять лет, с 2017 по 2021 годы, эти работы проведены на площади более 89,5 тыс. га. В 2022 году в регионе планируется провести лесовосстановительные мероприятия на площади более 16 тыс. га, а в ближайшие 5 лет предполагается восстановить лес на площади 93 тыс. га.

Также в регионе усиливается работа по охране лесных угодий благодаря закупке новой техники в филиалы ЛПЦ Тверьлес.

В Тверской области сформирована комплексная система подготовки к пожароопасному периоду, ведётся мониторинг обстановки в лесах.

Пресс-служба Правительства Тверской области