1 июня – Международный день защиты детей

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с добрым и трогательным праздником – Международным днем защиты детей!

Во все времена рождение и воспитание детей являлось залогом уверенного будущего каждой семьи и всей страны. С юным поколением мы связываем самые светлые надежды. Верим, что наши потомки сохранят и преумножат традиции служения Отечеству, воплотят в жизнь смелые мечты.

Наш общий долг – обеспечить каждому ребенку России счастливое детство, создать все условия для развития и реализации талантов и способностей юного поколения.

В нашей стране постоянно расширяются меры поддержки семей с детьми, неуклонно растет число многодетных семей. Истинный патриотизм вырастает из уважения к исконным семейным ценностям, уважения к старшим и заботы о младших. Крепкие и дружные семьи всегда были и будут надежной опорой нашего государства, основой процветания России.

Благодарю всех, кто воспитывает родных и приемных детей, щедро дарит им свои любовь, делится знаниями и передает духовно-нравственные традиции нашего народа.

Желаю всем взрослым и детям крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастливых событий!



Губернатор

Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые жители района, дорогие дети!

Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним праздником Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

С уважением,

депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.