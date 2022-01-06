1 июня – Международный день защиты детей

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Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с добрым и трогательным праздником – Международным днем защиты детей!
Во все времена рождение и воспитание детей являлось залогом уверенного будущего каждой семьи и всей страны. С юным поколением мы связываем самые светлые надежды. Верим, что наши потомки сохранят и преумножат традиции служения Отечеству, воплотят в жизнь смелые мечты.
Наш общий долг – обеспечить каждому ребенку России счастливое детство, создать все условия для развития и реализации талантов и способностей юного поколения.
В нашей стране постоянно расширяются меры поддержки семей с детьми, неуклонно растет число многодетных семей. Истинный патриотизм вырастает из уважения к исконным семейным ценностям, уважения к старшим и заботы о младших. Крепкие и дружные семьи всегда были и будут надежной опорой нашего государства, основой процветания России.
Благодарю всех, кто воспитывает родных и приемных детей, щедро дарит им свои любовь, делится знаниями и передает духовно-нравственные традиции нашего народа.
Желаю всем взрослым и детям крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастливых событий!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя