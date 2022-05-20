В Тверской области выделены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы

В Верхневолжье свыше 30,3 млн рублей дополнительно направят на закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы для бесплатного обеспечения ими в 2022 году детей с сахарным диабетом первого типа. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 31 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

С просьбой о предоставлении бесплатных систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы детям с сахарным диабетом родители обращались к главе региона во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь. В апреле этого года программа была запущена.

«Программа продолжит работать не только в этом, но и в последующие годы. Она очень облегчит жизнь для родителей и самих детей», - сказал Игорь Руденя во время прямого эфира 26 мая.

На сегодняшний день в Тверской области 184 ребенка уже бесплатно получили и установили системы мониторинга глюкозы. Планируется, что в течение июня они будут выданы всем детям с сахарным диабетом первого типа. Ежедневно по будням консультации по вопросу установки системы мониторинга глюкозы ведут специалисты эндокринологического центра кинической детской больницы №2 Твери.

Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы – это современный приборы с тонкой иголкой, позволяющий автоматически измерять уровень сахара более 10 раз в сутки. Результат приходит на смартфон, что помогает лучше контролировать заболевание, избегать осложнений и подобрать оптимальную схему лечения.

Всего в регионе проживают порядка 430 детей, страдающих сахарным диабетом и нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.





Пресс-служба Правительства Тверской области