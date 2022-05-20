В Тверской области в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда граждане смогут получить субсидию на приобретение или строительство жилья

В Тверской области для граждан, проживающих в аварийных домах, введена новая мера поддержки в виде предоставления субсидий для приобретения или строительства нового жилья.Она была рассмотрена на заседании Правительства Тверской области, которое 31 маяпровел Губернатор Игорь Руденя.

Выплату можно будет направить на приобретение (строительство) жилья или на возмещение процентов по займу или кредиту, которые были использованы на приобретение (строительство) жилья, в том числе по договорам купли-продажи, участии в долевом строительстве, строительства индивидуального жилого дома, уплаты первоначального взноса по жилищному и ипотечному кредиту, а также по кредитному договору.

Для получения данной меры поддержки гражданин должен иметь подтверждение о признании жилья аварийным, не иметь в собственности другие помещения, пригодные для проживания, а приобретаемое жилье должно быть благоустроенным.

Размер субсидии будет зависеть от площади расселяемого жилья, доли в праве собственности и норматива стоимости на 1 квадратный мест жилого помещения, который равен 39 тысячам 785 рублям.

Введение новой меры поддержки позволит ускорить переселение жителей из аварийных домов, а также даст возможность самостоятельно выбрать готовую квартиру, построить или приобрести дом.

В Тверской области действует Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. В рамках реализации третьего этапа программы в 2022 году планируется приобрести или построить 245 помещений общей площадью свыше 10,2 тысячи квадратных метров для переселения граждан из Ржева, Торжка, деревни Хорошево Ржевского района и поселка Орша Калининского района.

Четвертый этап программыпредполагает приобретение или строительство 228 помещений общей площадью более 9,8 тысяч квадратных метров. Они будут предоставлены гражданам из Андреапольского, Кашинского, Нелидовского, Селижаровского округов, а также Бологовского района.

В рамках завершающего пятого этапа программы из аварийных домов будут переселены жители Вышневолоцкого, Пеновского, Нелидовского, Осташковского, Селижаровского округов, Калязинского, Бельского, Максатихинского районов и деревни Полубратово Калининского района. Для них будет закуплено и построено 1080 помещений площадью 47,1 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области