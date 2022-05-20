Победители конкурса юных журналистов из Тверской области примут участие во всероссийском интернет-диалоге в Музее Победы

1 июня, в Международный день защиты детей, в Музее Победы 70 юных журналистов, включая представителей Верхневолжья, примут участие во всероссийской акции «Мы в ответе!». Победители конкурса Детского творческого объединения «ЮНПРЕСС», авторы лучших журналистских работ из 30 регионов России, обсудят актуальные вопросы в рамках интернет-диалога «Как юные граждане могут повлиять на мирное решение социальных проблем».

«ЮНПРЕСС» провел конкурс при поддержке Фонда Президентских грантов и Музея Победы. На него были заявлены работы юных журналистов, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе о юных участниках военных событий, а также посвященные вкладу подростков в сохранение мира.

Среди победителей конкурса– Арина Иваненко и Елена Чехомова из Тверской области.В рамках интернет-диалога в московском Музее Победы они станут участниками дискуссийвместе с молодыми медиалидерами, юными журналистами и блогерами, представителями редакций детских СМИ и телестудий.

В формате онлайн к общению присоединятся более 200 начинающих медийщиков. Подростки обсудят вопросы сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ребята расскажут, какой они хотят видеть свою страну в ближайшем будущем, и что могут сделать подростки, чтобы не допустить проявлений нацизма, насилия и жестокости.

Пресс-служба Правительства Тверской области