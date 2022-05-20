В Тверской области утверждена величина прожиточного минимума, которая будет увеличена с 1 июня

31 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утверждено повышение величины прожиточного минимума. С 1 июня текущего года она будет увеличена на 10%.

Принять данную и ряд других мер социальной поддержки поручил Президент России Владимир Путин. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Изменение данного показателя имеет важное значение для жителей региона. На основании величины прожиточного минимума предоставляются различные меры социальной поддержки.

Повышение величины прожиточного минимума обеспечит увеличение социальных выплат и пособий для семей с детьми, ветеранов и пенсионеров, а также других категорий граждан.

Основу величины прожиточного минимума составляет потребительская корзина, которая содержит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы.

Пресс-служба Правительства Тверской области