Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 813 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 013 317, в том числе за последние сутки их проведено 3434.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 900
Конаковский район 12 274
Ржев 8693
Калининский район 6840
Вышневолоцкий городской округ 6467
Торжок 5453
Кимры 4912
Бежецкий район 4211
Бологовский район 3847
Кашинский городской округ 3666
Осташковский городской округ 3580
Старицкий район 3204
Калязинский район 3170
Нелидовский городской округ 3110
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2453
Западнодвинский муниципальный округ 2343
Торопецкий район 2174
Торжокский район 1924
Весьегонский муниципальный округ 1912
Оленинский муниципальный округ 1843
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1821
Кувшиновский район 1759
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1334
Ржевский район 1267
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1088
Кимрский район 1036
Фировский район 1015
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 804
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 568
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области