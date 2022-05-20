Инвестиции в демографию: в Тверской области реализуется комплекс из порядка 50 мер поддержки семей с детьми

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен ход реализации в регионе мер поддержки семей с детьми, определены задачи на текущий период. В настоящее время в регионе реализуется порядка 50 федеральных и региональных мер.

Сейчас в Верхневолжье проживает свыше 234 тысяч детей, из них более 45 900 детей воспитываются в более чем 13 900 многодетных семьях.

«Традиция большой семьи должна утвердиться в нашем обществе как норма, как ключевой ценностный ориентир. За последние годы по поручению Главы государства на федеральном и региональном уровнях сформирована комплексная система поддержки семей с детьми. Благодаря принятым мерам за прошедшие пять лет в нашем регионе более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях», – сказал Игорь Руденя.

Большой объём поддержки со стороны федерации и региона оказывается семьям с недостаточным уровнем дохода. Это выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, новая ежемесячная выплата, реализующаяся с текущего года, на детей от 8 до 17 лет, обеспечение подарочными наборами к началу нового учебного года, питанием в школах учеников с 1 по 11 классы, организация детского летнего отдыха, помощь многодетным семьям в приобретении жилья и другие.

Особое внимание в Верхневолжье уделяется повышению уровня доходов семей. Одним из таких инструментов является социальный контракт, которым в 2022 году смогут воспользоваться почти столько же семей, сколько за последние восемь лет. Так за 2013-2021 годы социальным контрактом воспользовалось 2626 семей. Планируется, что в этом году этой мерой поддержки воспользуются 2500 семей.

С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов: открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности. К примеру, соцконтакт многодетной семье Спириденковых из Нелидово был предоставлен в сентябре прошлого года. Средства пошли на закупку оборудования, развивающих материалов и подготовку помещения для открытия детского развивающего центра. Центр был открыт в конце октября 2021-го и сегодня там занимаются порядка 70 детей.

В Верхневолжье осуществляются выплаты при рождении первого и третьего детей, предоставляется материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, молодым семьям оказывается содействие в приобретении жилья, из областного бюджета предоставляются единовременные социальные выплаты при рождении детей на погашение ипотеки. Так, в прошлом году этой поддержкой воспользовались 124 семьи.

Кроме того, многодетные полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, от уплаты транспортного налога, а в их домах бесплатно устанавливают пожарные извещатели.

В 2022 году впервые к началу нового учебного года бесплатную школьную форму получат все дети с 1 по 11 классы, воспитывающиеся в многодетных семьях. Ранее в Тверской области она предоставлялась только для учеников с 1 по 5 классы. В этом году комплектами обеспечат почти 30 тысяч детей.

Также в этом году, с учётом мнения и предложений родителей, в регионе был расширен состав подарков для новорождённых - до 69 изделий. В прошлом году подарочные наборы были выданы на 9347 детей. В 2022-ом предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов.

Комплексную системную работу по поддержке семей с детьми, которая проводится в Тверской области, отметил, присутствующий на заседании регионального Правительства, депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

Также в Верхневолжье развивается и социальная инфраструктура для детей. В 2021 году по национальному проекту «Демография» открыты 3 новых детских сада – в Твери на 150 мест, в селе Бурашево Калининского района на 80 мест, в Торопце на 240 мест. Ведётся строительство новых объектов отрасли образования.

Создаются условия для дополнительного развития детей, занятий спортом. Для многодетных действует бесплатное посещение музеев, подведомственных региональному Министерству культуры, а также льготное посещение театров и филармонии.

Развивается система поддержки детей и родителей. В регионе создано 28 семейных центров. Продолжается практика поощрения ответственного родительства – вручаются орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей, почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» и другие награды. Проводятся конкурсы «Лучшее семейное подворье» и «Семья года», победители которых награждаются ценными призами.

Действует система информирования семей с детьми о мерах поддержки. В частности, узнать подробную информацию можно на сайте https://тверскаясемья.рф.

В ходе заседания экспертами был высказан ряд предложений по усилению мер поддержки. В частности, по поощрению детей-отличников из многодетных семей, семей, в которых минимальная разница между рождениями детей и другие.

Губернатор поручил рассмотреть возможности по включению озвученных предложений в действующий пакет мер поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области