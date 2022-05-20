Жителей и гостей Тверской области в июне ждет насыщенная событиями туристическая программа

В Тверской области в июне пройдет ряд ярких событий в сфере гастрономического, спортивного, паломнического и других видов туризма, участниками которых приглашают стать всех жителей и гостей Верхневолжья. Мероприятия пройдут в разных уголках региона.

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Серию гастрономических событий открывает 1 июня семейный праздник «Лимонадный бум» в поселке Оленино. Гостей ждет театрализованное представление, концерт, конкурс мыльных пузырей, творческие мастер-классы, игры, конкурсы.

С 3 по 5 июня в Конаково будет проходить фестиваль мороженого. В программе – выставка и презентация лучших производителей мороженого и сладкого, «Вкусный квест» при участии 50 аниматоров, караоке-вечеринка и ночное джазовое выступление музыкантов у костра.

Любители гастротуризма 4 июня смогут принять участие в традиционном фестивале «У Пожарского в Торжке», 26 июня – во всенародном фестивале каши в Кашине. В этом году мероприятие уже в девятый раз соберет лучших кашеваров и любителей русской кухни. А главной кашей фестиваля станет Суворовская Каша. На территории древней Кашинской крепости гости узнают историю этого блюда и смогут его попробовать.

Всех любителей поэзии ждет традиционный Пушкинский праздник в Берново 5 июня в Берново и Ахматовский праздник поэзии в Бежецке 23-26 июня.

Значимым культурным событием станет XXXIV международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере», который откроется 25 июня в Осташкове. В мероприятии примут участие московский государственный академический театр танца «Гжель», государственный академический камерный оркестр России, джазовый ансамбль Георгия Гараняна и другие артисты. Гостями станут народный артист России Валерий Баринов, лауреат международных конкурсов, ведущий канала «Культура» Евгений Кунгуров.

Также любителей музыки приглашают 26 июня в Зубцовский район на фестиваль русской песни «Душа России», посвященный памяти Л.Г. Зыкиной.

Почитателей народных традиций 11 июня ждет XXVII межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния», который состоится в деревне Василево Торжокского района, 18 июня запланирован фестиваль «Русская деревня» в Нелидовском городском округе, 24-26 июня – праздник «Ивана Купала» в Калининском районе, 12 июня – праздник «Ржевские гостевания».

В сфере духовного и паломнического туризма ключевым событием станет XXIII Волжский Крестный ход, который начнется 4 июня от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа.

В рамках празднования 450-летия перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского 24 июня в Торжке пройдет межрегиональный фестиваль духовной музыки «Пробуждение души», 25 июня в Кашине – праздник в честь Дня прославления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Ценители экотуризма приглашаются на экологический фестиваль «Заповедник времен» в Торопце 25-26 июня. Среди ярких спортивных событий – фестиваль «Athletics League», который состоится в Твери 12 июня и фестиваль экстремальных видов спорта «Русская волна», который пройдет в Конаково с14 по 18 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области