30 мая завершается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

30 мая на платформе za.gorodsreda.ru завершается рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Голосование будет закрыто в 00.00. Для тверского региона участие в конкурсе – возможность благоустроить как можно больше общественных пространств.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

От Тверской области на конкурс заявлено 56 объектов от 11 муниципалитетов – Твери, Ржева, Нелидово, Бологое, Бежецка, Удомли, Осташкова, Кимр, Вышнего Волочка, Конаково, Торжка. В настоящее время проголосовало более 52 тысяч человек.

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно не только на странице za.gorodsreda.ru, но и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

В 2021 году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов было заявлено 47 проектов от 11 городов. На всех объектах-победителях рейтингового голосования ведутся работы.

К примеру, в Вышнем Волочке ведётся благоустройство сразу трёх объектов – территории городского сада, сквера на набережной Олега Матвеева, парка Текстильщиков. В Кимрах благоустраивают набережную Фадеева, в Ржеве - Привокзальную площадь и зеленую зону около детской школы искусств №2 им. А.Г. Розума, где будет установлена детская игровая площадка, малые архитектурные формы, обустроены пешеходные дорожки и парковочная зона.

В 2021 в Тверской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 11 муниципальных образованиях было выполнено благоустройство 11 объектов, за которые жители голосовали в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области