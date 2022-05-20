Более 5200 выпускников школ Тверской области сдают единый государственный экзамен по русскому языку

30 и 31 мая выпускники школ Тверской области сдают единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году он проводится в течение двух дней для соблюдения мер санитарной безопасности, ведь этот предмет сдает самое большое количество школьников – 5285 человек.

Во всех аудиториях в период проведения экзаменов организовано видеонаблюдение в онлайн-режиме. Экзамены проводятся по технологии печати контрольных измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид.

Следующими экзаменами для выпускников Верхневолжья станут математика профильного (2 июня) и базового уровней (3 июня).

6 июня одиннадцатиклассники сдают историю и физику, 9 июня – обществознание, 14 июня – письменную часть иностранных языков и биологию.

16 и 17 июня пройдут экзамены по устной части иностранных языков, а 20 и 21 июня – по информатике.

Ранее в регионе прошли экзамены по географии, литературе, химии.

В 2022 году основной период ЕГЭ проходит с 26 мая по 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области