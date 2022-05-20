В День защиты детей многодетные семьи смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы

В Тверской области 1 июня, в Международный день защиты детей, вход в Ржевский филиал Музея Победы будет бесплатным для многодетных семей. Для этого будет необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Ржевский филиал Музея Победы включает в себя музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

В музее «Ставка Сталина» посетителей ждет постоянная экспозиция и временная выставка «Герои Ржева». В музее воссоздан исторический интерьер деревенского дома времен Великой Отечественной войны. Здесь Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В филиале представлены военные документы, фотографии, личные вещи солдат и офицеров Красной Армии.

Специально для юных гостей будет организована игра-квест «Дорогою добра». Участие - по предварительной записи.

Гости музейного павильона у Ржевского мемориала Советскому солдату познакомятся с мультимедийным комплексом и военными раритетами в рамках постоянной экспозиции. На выставке, посвященной истории боев на Ржевско-Вяземском направлении, представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Уточнить информацию можно в Ржевском филиале Музея Победы по телефону +7 (482) 327-92-24.

Пресс-служба Правительства Тверской области