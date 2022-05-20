Представители медицинского сообщества Тверской области обсудили актуальные вопросы реабилитации в здравоохранении

Круглый стол на тему «Проблемы медицинской реабилитации в образовании и здравоохранении» состоялся в конференц-зале Тверского государственного медицинского университета. Актуальные вопросы обсудили представители профессорско-преподавательского состава ТГМУ, медицинских организаций Твери и Тверской области.

С докладом на тему «Медицинская реабилитация в Российской Федерации: перспективы развития» выступила профессор, доктор медицинских наук, председатель Союза реабилитологов России, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации РНИМУ им. Н.И. Пирогова Галина Иванова.

Участники круглого стола обсудили основные направления развития реабилитационных технологий в Тверском государственном медицинском университете, проблемы и перспективы подготовки кадров немедицинского профиля и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области