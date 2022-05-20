Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 776 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 009 883, в том числе за последние сутки их проведено 2657.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 162 568 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 888

Конаковский район 12 270

Ржев 8690

Калининский район 6839

Вышневолоцкий городской округ 6465

Торжок 5453

Кимры 4910

Бежецкий район 4210

Бологовский район 3845

Кашинский городской округ 3666

Осташковский городской округ 3579

Старицкий район 3204

Калязинский район 3170

Нелидовский городской округ 3110

Лихославльский район 2968

Максатихинский район 2452

Западнодвинский муниципальный округ 2342

Торопецкий район 2173

Торжокский район 1924

Весьегонский муниципальный округ 1911

Оленинский муниципальный округ 1842

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1821

Кувшиновский район 1759

Селижаровский муниципальный округ 1500

Андреапольский муниципальный округ 1342

Спировский район 1334

Ржевский район 1267

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1088

Кимрский район 1035

Фировский район 1015

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 817

Сандовский муниципальный округ 804

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 568

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области