Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 776 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 009 883, в том числе за последние сутки их проведено 2657.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 162 568 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 888
Конаковский район 12 270
Ржев 8690
Калининский район 6839
Вышневолоцкий городской округ 6465
Торжок 5453
Кимры 4910
Бежецкий район 4210
Бологовский район 3845
Кашинский городской округ 3666
Осташковский городской округ 3579
Старицкий район 3204
Калязинский район 3170
Нелидовский городской округ 3110
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2452
Западнодвинский муниципальный округ 2342
Торопецкий район 2173
Торжокский район 1924
Весьегонский муниципальный округ 1911
Оленинский муниципальный округ 1842
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1821
Кувшиновский район 1759
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1342
Спировский район 1334
Ржевский район 1267
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1088
Кимрский район 1035
Фировский район 1015
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 804
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 568
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области