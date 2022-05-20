В Тверской области в развивающееся производство антифризов и тосолов будет инвестировано 250 млн рублей





В Тверской области один из крупных производителей антифризов, тосолов и стеклоомывающих жидкостей - компания «МСМ ГРУПП ТЕХНОПАРК» в ближайшие пять лет планирует инвестировать в расширение и реконструкцию существующего производства 250 млн рублей. Это позволит увеличить выпуск готовой продукции, создать новые рабочие места.

Предприятие работает в поселке Редкино Тверской области с 2017 года. Его клиенты - не только российские компании, но и известные мировые. На предприятии производится продукция под такими брендами как ENEOS, LIQUI MOLY, TOTACHI, MOTUL, ZIC и другие.

Ежегодно кампания инвестирует в развитие собственного производства, закупает новое оборудование, вводит новые производственные площади. С момента открытия было создано 105 рабочих мест.

В период с 2022 по 2025 год в планах предприятия - расширение производственных площадей и реконструкция существующего производства. На эти цели будет направлено 250 млн рублей. На сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию ТСК-2, есть положительное заключение эксперта по проекту реконструкции предприятия. Модернизация производства позволит увеличить выпуск готовой продукции на 18%, создать 34 новых рабочих места, увеличить доходность предприятия.

В Тверской области действуют меры поддержки предприятий, направленные на стабильную работу и сохранение коллективов. Так, компаниям Верхневолжья предоставляют государственную финансовую поддержку по программам «Оборотный капитал» и «Импортозамещение».

«Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации», – считает Губернатор Игорь Руденя.





Пресс-служба Правительства Тверской области