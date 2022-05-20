Тверская область приглашает на гастрономический праздник «У Пожарского в Торжке...»

4 июня в Тверской области пройдёт городской пикник русской еды «У Пожарского в Торжке». На празднике создадут пространство для гастрономических и культурных экспериментов.

Сегодня гастрономический туризм, наряду с культурным, событийным, сельскохозяйственным, водным и экотуризмом - в числе перспективных направлений развития отрасли на территории Верхневолжья.

В рамках праздника пройдут кулинарные мастер-классы по гастрономии XIX века и пожарским котлетам. Помимо этого, участники узнают о кулинарных секретах приготовления сладкой выпечки, медовой коврижки и новоторжской пастилы. После каждого мастер-класса гостям предложат дегустацию блюд.

Помимо этого, для гостей фестиваля будет организована краеведческая программа. Все желающие смогут отправиться на исследование Торжка вместе с историком Павлом Морозовым. Начало экскурсии в 15.00 от ресторана «Оникс».

Всероссийский историко-этнографический музей на площадке Новоторжского Кремля встретит гостей исторической программой «Дозор с дружинником», ремесленными мастер-классами и показательной работой кузницы. Кремль - это самое древнее место Торжка.

В рамках праздника также запланированы выступления творческих коллективов, ярмарочная торговля, различные игры. Завершится фестиваль файер-шоу.

Подробная программа размещена на сайте https://www.torzhok.me/gastrofestival

Начало праздника в 12.00 у ресторана «Оникс».

Пресс-служба Правительства Тверской области