В Верхневолжье проходит антинаркотический месячник

Тверская область присоединилась к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности. До 26 июня в регионе запланировано проведение тематических мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков негативного отношения к курению, наркомании и алкоголизму, приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни.

Губернатор Игорь Руденя на заседании областной Антинаркотической комиссии в марте текущего года одним из ключевых направлений работы назвал усиление информационной работы, в том числе, в социальных сетях, по продвижению ценностей здорового жизни в молодежной среде, профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В рамках антинаркотического месячника организованы тематические беседы, игры, конкурсы рисунков и викторины с воспитанниками семейных центров. Совместно с воспитателями ребята актуализируют информационные стенды.

В Верхневолжье реализуется комплекс мероприятий по профилактике употребления наркотических средств. Помимо антинаркотического месячника в 2022 году запланированы различные акции, информационные уроки, экскурсии, лекции, участниками которых станут свыше 120 тысяч человек.

Одно из мероприятий – интерактивная выставка «Маршрут безопасности» на площадке Молодежного центра Твери, организованная совместно с Центром студенческих инициатив Тверского госуниверситета.

В подведомственных Министерству демографической и семейной политики семейных центрах постоянно ведется комплексная профилактическая работа. Специалисты отделений по работе с семьей и детьми раздают листовки, памятки, рассказывают о негативных последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.

Пресс-служба Правительства Тверской области