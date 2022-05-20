Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 736 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 007 226, в том числе за последние сутки их проведено 2905.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 162 531 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 741 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 878

Конаковский район 12 265

Ржев 8689

Калининский район 6835

Вышневолоцкий городской округ 6464

Торжок 5453

Кимры 4910

Бежецкий район 4208

Бологовский район 3845

Кашинский городской округ 3665

Осташковский городской округ 3579

Старицкий район 3204

Калязинский район 3170

Нелидовский городской округ 3108

Лихославльский район 2967

Максатихинский район 2452

Западнодвинский муниципальный округ 2341

Торопецкий район 2170

Торжокский район 1924

Весьегонский муниципальный округ 1908

Оленинский муниципальный округ 1841

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1820

Кувшиновский район 1759

Селижаровский муниципальный округ 1500

Андреапольский муниципальный округ 1342

Спировский район 1334

Ржевский район 1266

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1088

Кимрский район 1035

Фировский район 1015

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 817

Сандовский муниципальный округ 804

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 568

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области