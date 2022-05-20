Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 736 заразившийся излечился от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 007 226, в том числе за последние сутки их проведено 2905.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 162 531 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 741 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 878
Конаковский район 12 265
Ржев 8689
Калининский район 6835
Вышневолоцкий городской округ 6464
Торжок 5453
Кимры 4910
Бежецкий район 4208
Бологовский район 3845
Кашинский городской округ 3665
Осташковский городской округ 3579
Старицкий район 3204
Калязинский район 3170
Нелидовский городской округ 3108
Лихославльский район 2967
Максатихинский район 2452
Западнодвинский муниципальный округ 2341
Торопецкий район 2170
Торжокский район 1924
Весьегонский муниципальный округ 1908
Оленинский муниципальный округ 1841
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1820
Кувшиновский район 1759
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1342
Спировский район 1334
Ржевский район 1266
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1088
Кимрский район 1035
Фировский район 1015
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 804
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 568
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области