1 июня в Тверской области стартует акция «Лето во дворце»

В период летних каникул в Тверской области пройдёт традиционная акция «Лето во Дворце». Школьников Верхневолжья ждут в Тверском императорском дворце, где для них будут организованы увлекательные музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Проект стартует 1 июня, в Международный день защиты детей.

Задачу организовать в период летних каникул познавательную программу мероприятий для школьников поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, подобные мероприятия имеют важное значение в духовно-нравственном воспитании детей.

1 июня в Тверском императорском дворце для детей в 12:00 будет проведена музейная квест-игра «Нескучная прогулка», а в 14:00 – тематическая экскурсия «Знакомство с музеем».

Кроме того, и взрослые, и маленькие посетители смогут посетить выставку детских рисунков «Натюрморт» от изостудии «Акварелька».

На мероприятия необходима предварительная запись по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Тверской императорский дворец расположен по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3.

Пресс-служба Правительства Тверской области