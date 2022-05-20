В «карачаровском» домике в Тверской области проходят мероприятия в честь 130-летие со дня рождения И.С. Соколова-Микитова

29 мая в Доме И.С. Соколова-Микитова, расположенном в селе Карачарово Конаковского района, проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения знаменитого русского писателя. Участниками событий стали педагоги, ученые, деятели культуры. На торжества также приглашен детский театр «Теремок» из Конаково.

В программе дня – выступления, посвященные жизни, творческой деятельности Соколова-Микитова, изучению его произведений в школе, сохранению литературного наследия писателя.

Среди приглашенных экспертов – исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов, директор Центра стратегического и инновационного развития им. Е.А. Лурье ТвГУ, профессор Андрей Белоцерковский, Заслуженный работник культуры РФ Ирина Лельчицкая, ученые Тверского государственного университета.

Одним из событий станет презентация иллюстраций к книгам И.С. Соколова-Микитова от учащихся Художественной школы им. В.А. Серова города Твери.

В ходе литературно-музыкальной части будут зачитаны фрагменты из произведений Соколова-Микитова, прозвучит музыка русских композиторов в исполнении инструментального ансамбля «Adlibitum».

Иван Сергеевич Соколов-Микитов – известный русский писатель, журналист, специальный корреспондент, натуралист, путешественник, автор многих книг, в том числе детских.

Более 20 лет своей жизни писатель провел в деревне Карачарово под Конаково. В октябре 1951 года писатель побывал здесь у родственников, затем приобрел сруб и начал строить свой «карачаровский» домик.

Именно здесь в период с 1953 по 1969 годы он написал свои знаменитые книги «Детство», «На тёплой земле», «Звуки земли», «У святых источников» и другие.

В гостях у писателя бывали Александр Твардовский, Константин Федин, Владимир Солоухин, известные художники, журналисты и другие деятели.

Интересный факт: о «карачаровском домике» знали местные капитаны – когда мимо него по Волге шел колесный пароход «Михаил Пришвин», Ивана Сергеевича как бывшего матроса балтийского флота приветствовали двумя гудками.

Пресс-служба Правительства Тверской области