Более 40 мастеров декоративно-прикладного искусства демонстрируют в Твери процесс создания своих произведений

28 мая в Твери в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной проходит III областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России.

Участники конкурса – индивидуальные мастера, мастера-любители, специалисты учреждений культуры, мастера предприятий народных художественных промыслов, студенты.

Более 40 конкурсантов из 14 муниципальных образований Верхневолжья создают произведения, соответствующие заданной конкурсной теме по следующим номинациям: глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, ткачество поясов, вышивка, лоскутное шитьё, текстильная кукла, кружевоплетение, лозоплетение и войлоковаляние.

Работает выставка декоративно-прикладного искусства. Мероприятие продлится до 17.00 часов.

Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области