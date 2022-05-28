Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 701 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 004 321, в том числе за последние сутки их проведено 2119.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 493 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 867

Конаковский район 12 264

Ржев 8687

Калининский район 6834

Вышневолоцкий городской округ 6462

Торжок 5452

Кимры 4909

Бежецкий район 4206

Бологовский район 3844

Кашинский городской округ 3664

Осташковский городской округ 3577

Старицкий район 3203

Калязинский район 3169

Нелидовский городской округ 3108

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2451

Западнодвинский муниципальный округ 2340

Торопецкий район 2169

Торжокский район 1923

Весьегонский муниципальный округ 1907

Оленинский муниципальный округ 1841

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1820

Кувшиновский район 1759

Селижаровский муниципальный округ 1500

Андреапольский муниципальный округ 1342

Спировский район 1333

Ржевский район 1266

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1087

Кимрский район 1035

Фировский район 1014

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 817

Сандовский муниципальный округ 804

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 568

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области