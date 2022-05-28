Жителей и гостей Тверской области приглашают на усадебный праздник «Сиреневое Домотканово»

28 мая в усадьбе Домотканово Тверской области проходит XXV праздник «Сиреневое Домотканово». Традиционно он приурочен к началу цветения сирени, что и дало название мероприятию.

«Домотканово» является культурным центром, где проходят знаковые областные мероприятия – джаз-пленэр, масленичные гуляния и другие события. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие творческие площадки позволяют организовать интересный культурный досуг для жителей региона, способствуют привлечению туристов.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз. Для гостей подготовлены костюмированное открытие – в начале праздника гостей встречает сам «хозяин» усадьбы Владимир Дмитриевич Дервиз.

В программе праздника – конкурс-пленэр художников, концерт, ярмарка народных промыслов, «книжный шатер», катание на лошадях. В «Аптекарском огороде» запланирована посадка льна. На разных площадках заявлены мастер-классы по изготовлению лоскутной куклы, плетению из бересты и джута, рисованию.

На ярмарке народных промыслов можно увидеть работы народного резчика по дереву Константина Котовского и понаблюдать, как рождаются деревянные скульптуры. Живописец Надежда Рябова продемонстрирует опыт росписи по бересте. Заслуженный работник культуры РФ Елена Борецкая расскажет гостям усадьбы о богатом растительном мире Тверской области и поможет в составлении сборов из лекарственных трав.

В одной из беседок в парке усадьбы Домотканово молодые поэты прочтут свои стихи и произведения классической русской поэзии. А в беседке у прудов можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX века. Актеры тверских театров в парке представят театральные этюды на темы усадебной жизни.

Сотрудники Тверской областной картинной галереи сегодня проводят для посетителей серию тематических экскурсий по парку усадьбы Домотканово и музею Валентина Серова.

Событие проходит по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Домотканово было одним из любимых мест Валентина Серова, известного художника, друга и однокашника В.Д. Дервиза. В разные годы сюда приезжали художники И.И. Левитан, И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, И.С. Ефимов, Н.Я. Симонович-Ефимова, ученые А.Е. Фаворский, Я.В. Чехов, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы.

Сейчас мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи.

Пресс-служба Правительства Тверской области