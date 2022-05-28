Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём пограничника

28 мая в России отмечается День пограничника. Военнослужащих и ветеранов - пограничников, проживающих на территории Тверской области, а также тех, кто сейчас проходит срочную службу в пограничных войсках, с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Во все исторические периоды воины-пограничники верно служили Родине, первыми давали отпор врагу, проявляя мужество, стойкость и отвагу в охране рубежей нашего Отечества. Сегодняшние поколения пограничников с честью продолжают легендарные традиции, заложенные ветеранами, подтверждают высокий профессионализм, выучку и умение выполнять самые сложные задачи по защите безопасности и национальных интересов России», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области