Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Осташкова с Днем города

28 мая отмечается День города Осташкова. 651 год назад Осташков был впервые упомянут в летописях. С праздником жителей муниципалитета поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«На протяжении многих столетий древний город на берегу Селигера славится на всю Россию своей красотой и гостеприимством, богатым историко-культурным наследием и, конечно, талантливыми, трудолюбивыми людьми, которые в годы лихолетья мужественно стояли на защите Отечества, а в мирное время вносили значительный вклад в развитие родного края и всей страны, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Весь христианский мир знает селигерский край как один из центров духовной жизни России и многовековых православных традиций. Важно, что сегодня чуткое, уважительное отношение к родной земле, ответственность за ее судьбу объединяют все поколения жителей Осташковcкого городского округа».

651 год назад Осташков впервые упомянут в летописях как городок Кличен. 28 мая 1770 года вышел высочайший указ о присвоении статуса города поселениям в Новгородской губернии, в том числе Осташковской слободе.

В 19-ом веке Осташков считался передовым городом. Здесь открылся общественный банк, создана первая добровольческая пожарная команда России. В Осташкове впервые из всех уездных городов Тверской губернии открылась гражданская библиотека.

С сентября 1941 по январь 1942 года на территории района шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Большой урон врагу нанесли партизаны. В центре города возведен памятник партизанам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Расположенный на озере Селигер, сегодня город является центром туризма Верхневолжья, привлекает любителей активного отдыха. Эти направления отражены в событиях Дня города.

В программе празднования – соревнования по рыбной ловле, турнир по городкам на грунте и водное шоу на городской набережной, детский велопарад и вернисаж «Юный художник», спортивные состязания – чемпионат по футболу, турнир по настольному теннису. Также гостей Дня города ждет автомотопробег и выставка ретро техники, концерт с участием духового оркестра и многое другое. 29 мая праздничную программу продолжит открытый турнир по рюхам.

Пресс-служба Правительства Тверской области