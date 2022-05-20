Туристические ролики о Тверской области стали лучшими на международном фестивале-конкурсе «Диво Евразии»

Ролики о путешествиях по Тверской области признаны лучшими по итогам V международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Он прошел во Владивостоке с 25 по 27 мая. В финале приняли участие авторы 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов из 8 стран. В финал было отобрано 194 проекта, что стало самым масштабным результатом за все время проведения конкурса.

«Продвижение Верхневолжья на туристическом рынке и привлечение туристов – важные направления экономического развития территории», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Тверская область представила два проекта и заняла призовые места в двух номинациях. Их по достоинству оценили члены жюри – известные отечественные и международные эксперты и представители профильных СМИ, специалисты по вопросам видео и маркетинга в туристской отрасли. Победителем стал видеоролик «Ирония Судьбы» о зимних каникулах в Твери, Конаково и Калязине. Он рассказывает о встрече Нового года между двумя столицами – у колокольни Никольского собора в Калязине. Зимой сюда возвращаются 70% туристов, чтобы увидеть колокольню, скованную льдом. Ролик набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях.

Третье место занял короткий метр «Йоко Оно. Легенда в Тверской области», который основан на реальных событиях. Имя музы Джона Леннона связано с историей усадьбы Берново в Тверской области – знаменитого «пушкинского» места. Детство Йоко Оно прошло в Японии, но воспитывала ее русская тетя Анна Бубнова, которая была родом из Берново. Именно она привила девочке любовь к музыке и русской культуре. В память о родственнице в 2007 году Йоко Оно приехала в Берново – усадьбу Вульфов.

В июне 2022 года «Йоко Оно. Легенда в Тверской области» будет представлять Россию на международном конкурсе International Tourism Film Festival – самой престижной награды в области туристического видеомаркетинга. Фестиваль пройдет в Турции с 14 по 18 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области