На Тверском вагонзаводе создали новейший российский электропоезд «Иволга 3.0»

На Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») успешно завершилась работа приемочной комиссии, которая оценивала результаты работы по созданию новейшего российского электропоезда «Иволга 3.0».

Поезд соответствует техническому заданию. Это позволит предприятию произвести установочную партию поездов - 35 одиннадцативагонных составов.

«Иволга 3.0» - первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России. Впервые в практике ТМХ в конструкции электропоезда использован асинхронный тяговый привод собственной разработки.

«Тверской вагоностроительный завод – один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Яркий пример – производство электропоездов «Иволга», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Поезд «Иволга 3.0» может включать от 4 до 12 вагонов, а также работать по системе многих единиц, что позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию поезда на маршрутах с пассажиропотоком разной интенсивности.

Использованные в конструкции электропоезда технические решения обеспечивают плавный ход, низкий уровень шума. Показатель ускорения поезда достигает 0,9 м/с². Благодаря этому обеспечиваются быстрый разгон и торможение состава, которые позволяют сократить время прохождения маршрута. Широкие двери позволяют на 15%, по сравнению с представленными на российском рынке аналогами, ускорить пассажирообмен.

По сравнению с «Иволгами» предшествующих модификаций, сидения для пассажиров приобрели новую форму, в каждом кресельном блоке установлены зарядки Type-A, Type-C и откидные подлокотники для каждого пассажира. Под столиком и на вертикальных поручнях размещаются крючки для личных вещей. В головном вагоне имеется возможность установки станции для подзарядки электросамокатов и места для велосипедов.

Пресс-служба Правительства Тверской области