В Удомле Тверской области открылся детский технопарк, который объединил «IT-куб» и центр профориентации детей

В Тверской области на базе Удомельского колледжа открылся детский технопарк, который включает в себя центр цифрового образования «IT-куб» и центр профориентации детей. Работа над его созданием велась региональным Министерством образования совместно с АО «Концерн Росэнергоатом».

Открытие Центра стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Образование».

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В новом помещении разместился Центр цифрового образования «IT-куб», который раньше находился в Доме детского творчества. Здесь ежегодно проходят обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий более 400 человек, а в мероприятиях принимают участие более 1,5 тысячи ребят. Переезд центра в новое помещение позволит увеличить количество занимающихся школьников.

Детский технопарк в Удомле оснащен современным оборудованием, которое позволит освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность. Для этого было закуплено компьютерное оборудование, комплекты для проведения нейро-исследований и лабораторий по химии и биологии, оборудование для мастерских, 3D-принтеры, 3D-сканеры и другое.

Центры цифрового образования «IT-куб» создаются в Верхневолжье с целью интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Планируется, что в 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке.

Пресс-служба Правительства Тверской области