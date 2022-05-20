Жители Тверской области могут проголосовать за объекты благоустройства на 2023 год до 30 мая

30 мая на платформе za.gorodsreda.ru завершится рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». От Тверской области на конкурс заявлено 56 объектов от 11 муниципалитетов. В настоящее время проголосовало более 50 тысяч человек.

«Формирование комфортной городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Лидером по количеству голосов сейчас является город Тверь, где свое мнение выразили почти 17 тысяч человек. Всего на голосование горожан представлено 18 проектов.

В Центральном районе – береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта, набережная Степана Разина и набережная реки Волги от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный», Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину), улица Трехсвятская и Парк Победы.

В Заволжском районе жители могут выбрать для дальнейшего благоустройства улицу Благоева на пересечении с улицей Горького, улицу Хромова (в районе застройки МЖК), бульвар Молодежный, улицу Соминка или участок между школой № 47 и Дворцом культуры в поселке Литвинки.

В Московском районе на голосование представлены зеленая зона на бульваре Гусева, Бобачевская роща, территория между школами № 33 и № 39.

В Пролетарском районе – сквер между домами №8 и №10 на проспекте Корыткова, улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»), продолжение благоустройства Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань) и Парк Текстильщиков.

В настоящее время лидером голосования в Твери является улица Трехсвятская, за благоустройство которой проголосовало почти 4000 горожан. Проектом предусмотрено обновление уличного мощения, создание «островков» отдыха, зон летних кафе, размещения выставок, арт и других объектов.

На втором месте в Твери – продолжение работ на Мигаловской набережной (более 2000 голосов), на третьем – зеленая зона на бульваре Гусева (свыше 1600 голосов).

Также активно голосуют жители Ржева, Нелидово, Бежецка и Бологое.

В Ржеве среди проектов-лидеров – благоустройство городского сада. В Бежецке в настоящий момент большинство жителей отдали свои голоса за благоустройство сквера Лермонтова. В Бологое – спуска на набережную к озеру, в Нелидово – парковой зоны.

В конкурсе также принимают участие проекты от городов Осташков, Торжок, Кимры, Удомля, Вышний Волочек, Конаково.

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно не только на странице za.gorodsreda.ru, но и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Кроме того, отдать свой голос за проект можно через приложение с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах муниципалитетов-участников.

В 2021 году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов. На всех объектах-победителях рейтингового голосования ведутся работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области