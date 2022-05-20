В Тверском регионе стало меньше подделок пятитысячных банкнот

В банковской системе Тверского региона в I квартале 2022 года выявлено 115 российских банкнот с признаками подделки.

Самой популярной у фальшивомонетчиков купюрой остаются пятитысячные банкноты – их выявлено 54 шт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество их сократилось на 42%. Также эксперты вывели из обращения 52 банкноты номиналом 2000 рублей, 8 тысячерублевых купюр и 1 подделку номиналом 500 рублей.

«Активная позиция Тверской области в финансовом просвещении населения и обучении кассовых работников даёт положительные результаты. Мы постоянно напоминаем жителям, что при обнаружении фальшивой купюры ни в коем случае нельзя пытаться расплатиться ею – это может повлечь уголовную ответственность. Если сомневаетесь в подлинности банкноты, проверьте ее с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России» или воспользуйтесь подсказками и видеороликами на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», - отмечает Ольга Винтовая, ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.