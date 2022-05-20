Игорь Руденя поздравил со 102-летием участницу Великой Отечественной войны Фаину Николаевну Терентьеву

27 мая 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Фаине Николаевне Терентьевой. Жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Пусть этот майский день украсит Вашу жизнь особой радостью, напомнит о героическом жизненном пути служения Отечеству, пройденном Вами. От души желаю Вам доброго здоровья, мира и благополучия в окружении дорогих и близких Вашему сердцу людей!», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Фаина Николаевна родилась в 1920 году в хуторе Березники Рамешковского района Тверской области в семье учителей, работала воспитателем в детском саду.

В 22 года была мобилизована на фронт. В составе 262-й стрелковой Демидовско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии приёмщиком полевой почты прошла от Белоруссии до Кенигсберга, и затем – до Порт-Артура в Китае. В ходе одной из бомбёжек Фаина Николаевна получила ранение - осколок так и остался у неё в ноге. После войны продолжила работу воспитателем в детском саду.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Почёта, медалями «За Победу над Германией», «За отвагу.

Пресс-служба Правительства Тверской области