Губернатор Игорь Руденя поздравил со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Александровну Назарову

27 мая 105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Александровне Назаровой. С юбилеем Марию Александровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Спасибо Вам за выдающийся пример силы духа, энергии, патриотизма, которыми отмечено легендарное поколение победителей. Пусть Ваши человеческие качества всегда вдохновляют молодежь Верхневолжья добросовестно трудиться, любить свою профессию и родную землю», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Мария Александровна Назарова живет в городе Осташков Тверской области. С 1939 по 1942 годы работала заведующей библиотекой в Осташковском районном отделе народного образования, секретарем Ждановского сельского совета Осташковского района. С 1942 по 1974 годы занимала должности бухгалтера, старшего бухгалтера, экономиста в Осташковском районном финансовом отделе.

За время трудовой деятельности Мария Александровна неоднократно поощрялась благодарностями, премиями, грамотами, наградами.

В числе наград Марии Александровны – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетное звание «Ветеран труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области