Мармелад из Тверской области стал самым популярным гастрономическим сувениром

Мармелад, который производят в Тверской области, стал одним из самых популярных гастрономических сувениров, которые привозят с собой домой туристы, путешествующие на кораблях по российским рекам. Покупки самых съедобных туристических сувениров исследовала компания «Мостурфлот».

Также в рейтинг вошёл мармелад из Карелии, пастила из Вологды, деликатесы из Сибири и другие продукты.

В Тверской области одним из крупных производителей мармелада является лихославльская фабрика «Мармеладная сказка».

Расположение фабрики выбрано не случайно. Верхневолжье – экологически чистый регион с живописными видами, ягодными лесами и чистейшей водой, которая используется в приготовлении мармелада. Все это является основой производства.

В 2018 году компания «Мармеладная Сказка» выпустила мармелад весом 281 килограмм, что не удавалось еще ни одному производителю в стране. Рекорд был официально зафиксирован и занесен в книгу рекордов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области