В Правительстве Тверской области приняты решения, необходимые для реализации проекта по реконструкции молочного завода

27 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошел вопрос, связанный с реализацией в Конаковском районе инвестиционного проекта ГК «Агропромкоплектация» – одного из крупнейших инвестиционных партнеров региона.

На заседании одобрен перевод участка общей площадью 5,1 га в категорию земель промышленности и иного спецназначения для проекта реконструкции молочного завода.

На встрече Губернатора Игоря Рудени и генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Сергея Новикова в апреле 2022 года обсуждалась реализация проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции. Это позволит к 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будет создано не менее 60 новых рабочих мест.

Кроме того, участники комиссии приняли решение о предоставлении земельного участка для модернизации завода «Автоспецоборудование» в Бежецке. Предполагается поведение реконструкции здания малярного отделения сборочного цеха.

Пресс-служба Правительства Тверской области