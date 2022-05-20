Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 660 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 002 198, в том числе за последние сутки их проведено 2031.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 452 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 855

Конаковский район 12 261

Ржев 8683

Калининский район 6833

Вышневолоцкий городской округ 6459

Торжок 5451

Кимры 4907

Бежецкий район 4205

Бологовский район 3842

Кашинский городской округ 3663

Осташковский городской округ 3575

Старицкий район 3203

Калязинский район 3169

Нелидовский городской округ 3104

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2450

Западнодвинский муниципальный округ 2340

Торопецкий район 2169

Торжокский район 1923

Весьегонский муниципальный округ 1907

Оленинский муниципальный округ 1841

Рамешковский район 1818

Зубцовский район 1820

Кувшиновский район 1759

Селижаровский муниципальный округ 1499

Андреапольский муниципальный округ 1342

Спировский район 1331

Ржевский район 1266

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1087

Кимрский район 1034

Фировский район 1014

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 817

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области