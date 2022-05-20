Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 157 660 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 002 198, в том числе за последние сутки их проведено 2031.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 452 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 855
Конаковский район 12 261
Ржев 8683
Калининский район 6833
Вышневолоцкий городской округ 6459
Торжок 5451
Кимры 4907
Бежецкий район 4205
Бологовский район 3842
Кашинский городской округ 3663
Осташковский городской округ 3575
Старицкий район 3203
Калязинский район 3169
Нелидовский городской округ 3104
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2450
Западнодвинский муниципальный округ 2340
Торопецкий район 2169
Торжокский район 1923
Весьегонский муниципальный округ 1907
Оленинский муниципальный округ 1841
Рамешковский район 1818
Зубцовский район 1820
Кувшиновский район 1759
Селижаровский муниципальный округ 1499
Андреапольский муниципальный округ 1342
Спировский район 1331
Ржевский район 1266
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1087
Кимрский район 1034
Фировский район 1014
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 817
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области