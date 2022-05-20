Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников учреждений библиотечной системы Тверской области

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Сегодня на территории Тверской области работает около 1500 библиотек. Поздравление сотрудникам учреждений направил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник объединяет сотрудников библиотек и их многочисленных читателей, которые ценят книги, культуру и живое общение с единомышленниками. Благодаря вам в Тверской области библиотечные традиции получают новое развитие. Цифровые технологии и внедрение современных методов работы служат увеличению числа книголюбов», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Развитие библиотек, создание на их базе условий для дополнительного образования - важная часть работы Правительства региона. Так, в рамках реализации национального проекта «Культура» в Андреаполе, Лихославле и Вышнем Волочке созданы модельные библиотеки. Это современное библиотечное пространство, отвечающее запросам посетителей разных возрастов.

Учреждениям предоставляется поддержка из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов, подключение к сети Интернет.

В библиотеках Верхневолжья сегодня реализуются социально значимые программы и акции, в том числе «Тверская земля: история, события, люди», «Государева дорога», «Библионочь» и другие. Так, к примеру, в акции «Библионочь-2021» приняла участие 161 библиотека – было проведено около 1000 мероприятий, которые посетило около 20 тысяч человек.

Сегодня в Тверской академической областной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек, в рамках которого пройдет награждение лучших библиотечных работников, а также победителей областного конкурса проектов развития муниципальных библиотек.

Пресс-служба Правительства Тверской области