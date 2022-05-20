Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

26 мая на телеканале «Россия 24» Тверь состоялся прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответил на актуальные вопросы.

Игорь Руденя сообщил о недавних событиях и решениях, принятых на уровне региона в разных сферах.

Сегодня, в День Российского предпринимательства, Губернатор провел встречу с представителями бизнес-сообщества.

«Прозвучали вопросы на ключевые темы. Мы говорили о том, что в сложившейся ситуации у нас открылись новые возможности, предприятия получили дополнительные стимулы, чтобы участвовать в главном процессе, обозначенном Президентом Владимиром Путиным – формировании нашего технологического суверенитета. Наша автопромышленность, машино-, авиастроение требуют новых идей и новых производств в рамках импортозамещения. На примере ДКС, где побывали сегодня, видим, как слаженно работает промышленность», – сказал Губернатор.

Игорь Руденя отметил, что немало вопросов касались продолжения деятельности иностранных предприятий, таких как «Шелл», «Паулиг», «Хитачи». Глава региона отметил: «Паулиг» уже получил новых акционеров, объемы продаж и отгрузок остались прежними. Завершает новый проект компания «Орион», которая обладает большой долей на продовольственном рынке страны.

На встрече поднимались вопросы содействия в реализации инфраструктурных проектов в регионе, поддержки предпринимателей. В Тверской области принят целый пакет мер. В него включено 35 направлений общим объемом более 1,4 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области уже предоставлена и одобрена поддержка в размере более 750 млн рублей. Идет работа над новым региональным пакетом мер.

Важным событием сегодняшнего дня стало первое заседание рабочей группы по подготовке и празднованию в 2024 году 950-летия самого древнего города Верхневолжья – Торопца. Инициативу о праздновании поддержал Президент России Владимир Путин на одной из встреч с Игорем Руденей.

На заседании рассмотрены вопросы реставрации в преддверии знаковой даты объектов историко-культурного наследия, строительства и модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, ремонта дорог и фасадов зданий, обустройства современных общественных пространств.

Ключевая задача – реализация к юбилейной дате поддержанного главой государства проекта ускоренной газификации города Торопца со стороны Псковской области.

Сегодня также прошло селекторное совещание Губернатора с главами, где одним из основных вопросов стала подготовка к летней оздоровительной кампании. Тема прозвучала и в прямом эфире.

«В этом году по поручению Президента вновь продолжена программа детского кешбэка, которая позволяет родителям вернуть половину от стоимости путёвки в лагерь», – напомнил глава региона.

Всего в летние каникулы в Тверской области отдохнут 65 тысяч детей, будет работать более 600 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, загородные оздоровительные и палаточные.

Для многих подростков лето – это возможность не только отдохнуть, но и получить свой первый профессиональный опыт. На этой неделе вопрос о летней трудовой занятости подростков рассмотрен на заседании регионального Правительства.

Комментируя тему в прямом эфире, Игорь Руденя сообщил о решении увеличить в 2022 году количество рабочих мест для несовершеннолетних. Планируется, что всего на предприятиях области смогут поработать более 8 тысяч подростков.

В прямом эфире Игорь Руденя сообщил о важном решении в здравоохранении – в Тверской области начала работать программа бесплатного обеспечения современными глюкометрами детей с сахарным диабетом. На сегодняшний день 157 детей уже бесплатно получили и установили системы мониторинга глюкозы.

Речь шла и о расширении программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, в том числе учившиеся по целевым договорам, которые вернутся на работу в родные села, поселки и города.

Глава региона рассказал о региональных мерах в этом направлении, в том числе грантовой поддержке будущих медиков.

Тверская область готовится к активному туристическому сезону – тема также поднималась в ходе селектора с главами. Приоритеты – дальнейшее развитие туристской инфраструктуры, площадок отдыха в районах. Так, регион поддерживает трендовое направление туриндустрии по созданию кемпингов и глэмпингов.

Игорь Руденя отметил высокую востребованность региона среди гостей: загрузка отелей составляет 75%, некоторых – до 100%. Участникам туриндустрии обеспечена поддержка в открытии новых музеев, обустройстве инфарструктуры и другим направлениям. Важным для отрасли Губернатор назвал участие муниципалитетов в программах развития – ППМИ, формирования комфортной городской среды и других.

По традиции Игорь Руденя в прямом эфире ответил на видеовопросы жителей региона. Они касались комплексного обновления детских и спортивных игровых площадок в детских садах, помощи в приобретении автобуса для Удомельского центра культуры и досуга.

Пресс-служба Правительства Тверской области