Игорь Руденя: необходимы дополнительные меры, чтобы работа на селе для молодых врачей была интересна

Обеспечение учреждений здравоохранения Тверской области молодыми специалистами – одна из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

В этом году Правительством страны по поручению Президента РФ Владимира Путина расширены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Глава региона подчеркнул: развитие отрасли здравоохранения является одним из ключевых направлений.

«Наша задача сегодня – оставить в регионе как можно больше молодых специалистов . Сегодня по целевому договору более 540 студентов и свыше 150 ординаторов обучаются в Тверском государственном медицинском университете. Ещё свыше 40 целевиков обучаются в медицинских колледжах региона. Считаю, что нам сейчас ещё потребуются дополнительные меры, чтобы молодёжи было интересно работать на селе, чтобы была перспектива», - отметил Игорь Руденя.

Теперь на «подъёмные» могут рассчитывать выпускники, которые сразу после обучения в медицинских вузах и колледжах, в том числе по целевым договорам, вернутся трудиться в родные сёла, посёлки и города. В тверском регионе под условия программы подходят практически все населённые пункты, за исключением Твери и Ржева.

Ранее единовременные выплаты могли получить медицинские специалисты с высшим и средним образованием только в случае переезда в сельскую местность, посёлки или небольшие города.

Благодаря такой поддержке с 2016 года в учреждения здравоохранения Тверской области было привлечено более 90 врачей и специалистов среднего звена.

С 2021 года в Тверской области в 1,5 раза увеличен размер ежегодной выплаты медикам-целевикам. Она составляет 36 тыс. рублей для обучающихся по программам специалитета и 75 тыс. рублей для обучающихся по программам ординатуры.

Кроме того, ежегодная денежная выплата в размере 12 тыс. рублей предоставляется для студентов медколледжей, обучающихся по договорам о целевом обучении для организаций здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области