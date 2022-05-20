В Тверской области 157 детей с сахарным диабетом получили бесплатные датчики для измерения уровня глюкозы в крови

В Тверской области начала работать программа бесплатного обеспечения глюкометрами детей с сахарным диабетом, которая была инициирована Губернатором Игорем Руденей. Ход ее реализации 26 мая обсудили в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

На сегодняшний день 157 детей уже бесплатно получили и установили системы мониторинга глюкозы. В течение мая-июня они будут выданы всем детям Тверской области с сахарным диабетом первого типа.

«Программа продолжит работать не только в этом, но и в последующие годы. Она очень облегчит жизнь для родителей и самих детей», - сказал Губернатор.

Всего в регионе проживают около 430 детей, страдающих сахарным диабетом и нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.

Глюкометры – это современные приборы с тонкой иголкой, позволяющие автоматически измерять уровень сахара более 10 раз в сутки. Результат приходит на смартфон, что помогает лучше контролировать заболевание, избегать осложнений и подобрать оптимальную схему лечения.

Бесплатная выдача и установка датчиков, а также обучение родителей и детей использованию этих приборов в Тверской области проходит с апреля 2022 года. Ежедневно специалисты эндокринологического центра кинической детской больницы №2 Твери принимают по 10-13 детей, которым устанавливаются приборы.

Просьба о предоставлении бесплатных глюкометров детям с сахарным диабетом впервые прозвучала от родителей во время одного из прямых эфиров с Губернатором Игорем Руденей. Тогда глава региона пообещал рассмотреть вопрос и заложить деньги на эти цели в областном бюджете.

Пресс-служба Правительства Тверской области